挾怨開槍打破所長玻璃 男辯稱：只是打小鳥
桃園市有毒品、妨害性自主等多項前科的施姓男子，利用父親在龜山區宏慶街上的住宅，收容未成年少男、少女成立毒窟，新莊警方曾多次在施男家中查獲安非他命等毒品，去年6月間，迴龍派出所員警查獲施男住家，並逮回吸毒的未成年人，導致施男等人不滿，6月27日凌晨1點半帶著林姓、葉姓國中生，持玩具槍到派出所外連開了6槍。
迴龍派出所長吳明彰表示，當時他正準備睡覺，突然間聽到碰碰的聲響，起床察看才發現，距離頭部僅1公尺的寢室玻璃被打出6個疑似彈孔的洞，請派出所同仁調閱監視器，發現施男等人在附近把玩空氣槍，隔日立刻將他們查獲帶回。
施男辯稱空氣槍並非他所有，也沒有唆使林、葉兩少年開槍，林男本來說要隨意打小鳥，不知道為何會打到派出所，林男則辯稱本來想要射樹，卻不小心打到玻璃，但葉、施兩人並不知道他有帶槍，桃園地檢署認為3人並無犯意聯絡，且沒有積極證據，因此將施男以不起訴處分。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。