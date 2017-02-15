挾怨開槍打破所長玻璃 男辯稱：只是打小鳥

警方調閱監視器畫面看見3人持槍。（葉臻翻攝）

所長寢室玻璃被打出6個洞。（葉臻翻攝）

警方隔日找到3人的聚集點。（葉臻翻攝）

桃園市有毒品、妨害性自主等多項前科的施姓男子，利用父親在龜山區宏慶街上的住宅，收容未成年少男、少女成立毒窟，新莊警方曾多次在施男家中查獲安非他命等毒品，去年6月間，迴龍派出所員警查獲施男住家，並逮回吸毒的未成年人，導致施男等人不滿，6月27日凌晨1點半帶著林姓、葉姓國中生，持玩具槍到派出所外連開了6槍。

迴龍派出所長吳明彰表示，當時他正準備睡覺，突然間聽到碰碰的聲響，起床察看才發現，距離頭部僅1公尺的寢室玻璃被打出6個疑似彈孔的洞，請派出所同仁調閱監視器，發現施男等人在附近把玩空氣槍，隔日立刻將他們查獲帶回。

施男辯稱空氣槍並非他所有，也沒有唆使林、葉兩少年開槍，林男本來說要隨意打小鳥，不知道為何會打到派出所，林男則辯稱本來想要射樹，卻不小心打到玻璃，但葉、施兩人並不知道他有帶槍，桃園地檢署認為3人並無犯意聯絡，且沒有積極證據，因此將施男以不起訴處分。

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(中時)