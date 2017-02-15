嘎嘎唇交寶兒後…再摟朱木炎E奶舊愛回家

嘎嘎再爆新歡，帶朱木炎前女友蔡雯雯回家。(取自臉書)

蔡雯雯身材姣好，事業線誘人。(取自蔡雯雯臉書)

前MP魔幻力量主唱嘎嘎（潘俊佳）之前桃色醜聞連環爆，先是劈腿安心亞還流出掀裙影片，再來又被直擊當街掀衣喇舌女團Popu Lady成員的寶兒，慘遭MP退團處分，日前又被拍到與寶兒關係還沒斷，就迫不急待摟著一名穿著火辣、熱褲露出屁股蛋的E奶正妹回家，而這位E奶妹還被起底正是前奧運跆拳道國手朱木炎的前女友蔡雯雯(Kelly Tsai)。

寶兒被爆時不時查勤嘎嘎。(取自寶兒臉書)

據《鏡週刊》報導，嘎嘎與寶兒近來關係惡化，寶兒被嘎嘎的花心弄到快發狂，時不時就突襲嘎嘎家，現在嘎嘎又被直擊在本月8號結束與朋友聚會後，帶著一名穿著火辣、下半身大膽露出屁股蛋的E奶美眉回到市民大道的住處，疑似尚未斷開寶兒，就結交新歡。

而嘎嘎E奶新歡蔡雯雯來頭不小，2010年因為與朱木炎約會看電影傳出緋聞，還曾在李宗瑞事件爆發當時，在臉書寫下「名嘴立委靠著未經過證實的緋語(應為蜚語)，增加自己的收入及知名度，煞(應為剎)那間覺得李宗瑞也挺可憐的，因為我了解事情的某些真相，真真假假混入其中，或許我最愛的外星人真的也是個恍子(應為幌子)了」一席話引發熱議。

雖然嘎嘎所屬經紀公司，不願對嘎嘎新緋聞多做回應，但嘎嘎與蔡雯雯在臉書打情罵俏的對話紀錄也被起底，蔡雯雯2月10日曾在臉書發文「如果有個對你超好的人出現，各方面又很契合，怎可能不好好珍惜」，接著又說「呵，我美多了」，嘎嘎則用私人回應「跟誰比？」兩人你一言我一句，蔡雯雯最後大讚情郎「好啦！你最帥了」關係超曖昧。

(中時電子報)