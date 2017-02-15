縣、市分家後最大規模建設投資 林智堅力爭275億經費

我要評比

為全面提振經濟，行政院開出4年1兆元的「前瞻基礎建設計畫」，新竹市長林智堅今 (15)日表示，已向行政院提出整體經費275億元的「5大建設」。

林智堅指出，基於新竹市城市治理的長遠規劃，若能成功爭取預算，將是民國71年新竹縣、市分家後「最大規模的建設投資」。

新竹市「5大建設」包含大車站計畫、大新竹輕軌路網計畫、新竹市棒球場拆除重建計畫、國際展演中心暨客家會館及新竹漁人碼頭計畫，林智堅也強調全案初步獲得行政院政務委員張景森支持與肯定。

林智堅說，新竹市具有高學歷、高出生率、高所得及全國最年輕的人口結構，也是高科技業重鎮，去年更被評選為全國最幸福城市，但作為「竹、竹、苗」150萬人口的中心城市，公共設施卻嚴重不足。

在交通方面，林智堅提出「大車站」與「大新竹輕軌路網」兩項計畫。大車站計畫將效法日本新品川車站，斥資50億元興建「跨站平台」，在不影響現有車站與鐵軌位置的前提下，作為取代鐵路立體化 (高架、地下化)高成本的替代方案。

林智堅表示，屆時「跨站平台」可引進休閒娛樂、百貨等商業活動，不僅可縫合前後站發展、活絡後站國有土地，也可結合鐵、公路達到無縫轉乘、運輸與商業結合的效益。

為紓解大新竹地區交通壅塞的困境，林智堅多方請益交通專家學者提出大新竹輕軌路網計畫，經過竹市路線所需經費約200億元，他主張透過輕軌串聯台灣高速鐵路特定區、新竹科學工業園區、新竹市舊城區及新竹縣竹北生活圈等4大核心區，以紓解龐大車流。

他以德國、法國、新加坡與日本為例，強調目前的輕軌技術成熟、載具多元，關鍵在於「路線規劃」，未來的路線勢必以人口高密度區域為主。

林智堅說新竹市的城市樣貌將因輕軌出現大尺度的改變，新竹市的交通夢靨更因輕軌而打破。

對於使用超過40年的新竹市棒球場，因考量市有地不足，加上透過都市計畫調整其他用地曠日廢時，林智堅決定斥資5億元大規模拆除重建，包括全面翻新內野場地、新設外野大螢幕、調整燈柱位置，與整修觀眾席、停車塔。

林智堅指出，重建後的新竹市棒球場除作為國際與職棒賽事用地，並將積極爭取成為中華職棒球隊主場，成為「竹竹苗」棒球運動中心，同時結合城市景點特色行銷新竹市風景人文、強化城市觀光效益。

至於國際展演中心暨客家會館計畫，林智堅將設計成為容納3,000人至5,000人的多功能展演園區；新竹漁人碼頭計畫則將提升漁港設施質感，打造極具特色的直銷中心與改善南寮聚落環境，建立「桃竹苗」濱海旅行帶的核心區。

(工商)