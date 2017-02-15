蘭潭遊客服務站 每週日定點奉茶
嘉義市蘭潭風景區遊客服務站，將自19日起開張，每週日上午免費提供茶水、咖啡、茶葉蛋、旅遊諮詢、單車檢修等服務。
嘉義市長涂醒哲今天偕同妻子鄭玉娟，前往蘭潭遊客服務站泡咖啡，宣布蘭潭遊客服務站將自19日起開張，每週日上午7時至12時提供服務。
涂醒哲表示，「蘭潭泛月」是嘉義八景之一，環潭公路是單車族、路跑團最愛的路線，蘭潭後山是民眾登山健行的好去處，他自己也常去健走運動。
他說，感謝市府蘭潭改造行動小組結合民間力量，號召志工設置服務站，蘭潭有音樂噴泉、藝術家王文志巧手打造的「月影潭心」裝置藝術，相信能吸引更多遊客造訪。1060215
(中央社)
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