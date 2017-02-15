試乘機捷 柯文哲打99分讚乘坐品質優異

台北市長柯文哲今天試乘機場捷運，抵達第二航廈站時和桃園市長鄭文燦共同受訪表示，給機捷打99分，並讚許鄭文燦是救援投手，也承諾將和桃園市成立緊急應變小組。

柯文哲和鄭文燦下午視察桃園機場捷運A1台北車站，並試乘機捷，2人先至A1台北車站聽取簡報，再體驗自動報到櫃台後，搭機捷至A13第二航廈站，2人一下車後受訪。

媒體詢問搭機捷看法，柯文哲說，現在沒看到缺點，非常平穩、舒適，且聲音也沒比高鐵大，乘坐品質優異，還有手機無線充電和免費WiFi可使用，這是貼心小服務。

至於給機捷打幾分，柯文哲表示，99分，留1分可進步，且已要求台北捷運在年底前建立免費WiFi系統。

柯文哲提到，桃園機場1年出入境人數約有4000萬人次，所以要擴充機場A1站相關設施。

媒體問到是否認為建造機場捷運時間過長，柯文哲說，有點長，但隨即讚許鄭文燦是救援投手，並承諾，市府出訪團3月底也會搭機捷到機場。

柯文哲提到，台北市和桃園市要成立緊急應變通車小組，因機捷通車後，可能會有很多狀況，會指定副市長督導通車小組，遇到問題用最速件處理。

鄭文燦表示，因機捷沿線有經過新北市，且接駁公車、指標、路牌等也有和新北市討論，通車時會把新北市代表納入通車小組。1060215

(中央社)