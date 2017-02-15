台美議員交流 江啟臣：無所不談不避諱
立院跨黨派台美國會議員聯誼會13日訪美，是美國總統川普就任後台美首次較正式接觸。訪問團成員、藍委江啟臣表示，國會議員交流的好處就是無所不談，敏感性議題也不需避諱。
川普內閣官員陸續到位，由民進黨立委蕭美琴率團的跨黨派台美國會議員聯誼會13日訪問華府與紐約，是川普就任後，台美雙方首次較正式的接觸。將拜訪美方官員、國會議員，並與重要智庫成員會晤。
訪問團成員之一的民進黨立委王定宇今天在臉書上發文表示，今天拜訪美國眾議院外交委員會主席羅伊斯(Ed Royce)及亞太委員會主席約霍(Ted Yoho)進行會談，針對促進台美關係的實質議題進行意見交換。
王定宇指出，其中以「台灣列入川普政府雙邊貿易關係談判首輪名單」、「台灣旅行團的推動(Taiwan Travel Act)」、「台灣的國際參與」、「亞太新秩序」等議題，聚焦最多，也得到二位主席相當正面的回應。
訪問團成員之一的國民黨立委江啟臣也表示，國會議員交流的好處就是無所不談，敏感性議題也不需避諱，包括未來的美國一中政策、退出TPP（跨太平洋夥伴協定）後的美國貿易策略與美台雙邊貿易關係、對台軍售與國防自主，雖然緊湊但很有收穫。
江啟臣說，重點在不論參眾兩院，民主黨或共和黨議員都認為即使川普新政府有許多改變，但期待台美在經貿、安全等方面也能有更多合作，沒有TPP下的台美經貿關係必須經由「雙邊」途徑設法處理，美中關係回到既有美國的「一中政策」基礎開始，美國如何繼續支持台灣參與國際組織恐怕也難脫未來美中關係的影響。1060215
(中央社)
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