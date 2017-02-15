高捷要鋪纜 提升隧道通訊頻寬

高雄捷運公司多角化經營，除了軌道運輸業務，觸角遍及洗軌、營運顧問，NCC今天許可進行固網做隧道通訊電纜鋪設業務，高捷預估1年時間升級隧道頻寬。

高捷總經理陳瑞騰指出，一旦完成隧道內洩波電纜線鋪設，有助於提升捷運隧道內的手機和電腦通訊服務品質，不僅通話清晰，瀏覽新聞、收發郵件，甚至電玩遊戲或是影片觀看都清楚不斷訊。

高捷指出，隧道內洩波電纜的鋪設工程過去由中華電信負責再出租給電訊公司，高捷評估可以自鋪纜線，同時增加經營收益，於是向NCC提出建置申請，經過長時間的溝通和說明，今天獲得許可。

陳瑞騰指出，高捷多角企業經營，不放過任何增加高捷收益的機會，除了本業運輸服務，還承攬高鐵公司磨軌、洗隧道、淡海輕軌營運，捷運顧問等，以挹注營運。

高捷通車營運9年來，從運量不足1年虧損新台幣10億元到1年虧損2億元，到去年轉虧為盈賺7000萬元。

高捷苦撐，一路走來曾面臨破產停擺的局面；如今高捷除了拚運量也擴大業外收入，董事長郝建生說，高捷的艱辛正是企業經營韌性的展現。1060215

(中央社)