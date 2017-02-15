情人節最紅 海南女子收4百個表白紅包

我要評比

大陸社群平台微信（WeChat）今天公布情人節紅包大數據。其中，海南海口市一名女用戶在14日收到的「表白紅包」最多，達413個；此外，情人節首個表白紅包也是女性率先發出。

微信除了能夠通訊、發布動態，也具有金流功能，用戶之間可互發「微信紅包」，在規定的上限內自行設定金額。

澎湃新聞今天報導，14日凌晨0時到傍晚6時，最受歡迎的表白紅包金額是人民幣5.2元（新台幣23元），共發出4589萬個；其次是13.14元，共2621萬個；52元，1992萬個；5.21元，1049萬個；520元，共960萬個。

至於「最有愛」的城市，深圳以357萬個表白紅包排名第一，其次是北京352萬個，上海341萬個，廣州301萬個，重慶298萬個，成都236萬個，蘇州226萬個，東莞204萬個。

報導指出，2月14日0時時分，西安一名女子發出情人節第一個表白紅包，金額為13.14元，她還在紅包附註寫上「我要你最先聽到我的愛」。

此外，第一個520元的表白紅包則由東莞一名男子發出。收到最多表白紅包的用戶，則是海南省海口市的一名女性，她共收到413個表白紅包。1060215

(中央社)