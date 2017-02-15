媒觀籲媒體嚴守自律 報導國道遊覽車意外

媒觀和公民參與媒體改造聯盟發聲明，呼籲媒體報導國道遊覽車意外，應嚴守自律機制，勿造成大眾集體恐慌。

由蝶戀花旅行社所承辦的武陵農場賞櫻團，13日傍晚結束行程準備北返時，遊覽車疑因車速過快翻落邊坡，撞擊連續壁，造成33死的嚴重傷。台灣媒體觀察教育基金會、公民參與媒體改造聯盟發布「我們對國五遊覽車翻覆意外事件看法」共同聲明，對這起國內近十年以來最大遊覽車事故感到無比哀慟。

聲明指出，除了希望亡者安息，生者平安外，媒觀和公民參與媒體改造聯盟也在事故發生第一時間就聯絡擁有自律機制的相關媒體啟動自律機制，雖然如此，但也必須針對各家媒體的報導方式與內容進行以下的呼籲：

首先，在電視媒體部分，媒體自律不分平面與電子媒體，各家媒體應遵守內部自律守則上所揭櫫的：勿過度使用悲傷者痛苦、哀嚎的圖片影像，以及媒體應在封鎖警戒線外採訪、報導，避免妨害救難（援）工作之進行。雖然，發現大部分媒體恪守自律準則，然而卻有少部分媒體引用受難者家屬悲慟畫面，甚至前往事故現場企圖模擬與敘述事故過程，此舉不但無助整體事件發展，反而在真相未白前誤導大眾視聽。

其次，在網路媒體部分，由於目前網路平台尚無新聞自律機制，因此，發現有部分網路新聞媒體在引用事故畫面時，竟貿然加上配樂，此舉不但容易造成大眾恐慌，更對受害者家屬造成二度傷害，對此，「我們予以譴責外，更希望參考行之多年的電視自律原則作為新聞製作參考，同時我們也呼籲網路新聞平台應盡速成立自律機制，以保障閱聽人權益」。

另一方面，對於網路媒體運用直播或是未經剪輯，而出現罹難者大體的搬運或是暫置地面之畫面，對此，呼籲各媒體運用網路直播訊息應以新聞專業考量為念，切勿為提升點擊率與觸擊率而犧牲媒體守門人專業，此不但不尊重往生者，更造成受害者家屬二度傷害與妨礙現場偵查流程。

大型公安意外事件中，各媒體應該嚴守自身的新聞專業，應以謹慎和尊重事實的態度來面對並報導，然而卻發現不少談話性節目當中的「名嘴」卻已經對此事件進行敘述與揣測，此不但在撩撥大眾情緒，更消費事件相關人士，非但無助公共議題的理性討論，更可能會誤導大眾對此事件認知，對此表示譴責，同時也呼籲各談話性節目應邀請相關產學專家，進行理性分析，以增進大眾對公共議題與事件的認知。

最後，感謝媒體同仁們在第一時間傳遞第一手消息，也呼籲各家媒體主管與業主，應關注第一線媒體工作者在災難傷亡現場採訪可能造成的心理創傷，不但需保障其勞動權益，更應在事前與事後提供媒體工作者心理諮商或協助。1060215

(中央社)