張忠謀跌跤 右眼瘀青一兩週會退

台積電董事長張忠謀今天出席中華文化總會執行委員會議，日前他在美國跌跤，右眼仍可看見瘀青，會後他提到，右眼還有點腫，一、兩週會退，對於台積電展望，他相當樂觀。

中華文化總會今天下午在晶華酒店召開第6屆執行委員會，執委之一的張忠謀日前在美國跌跤後，今天首次在媒體面前談傷勢。

張忠謀右眼周圍仍可清晰看見還未復元的瘀青，他說「右邊眼睛有撞到，現在還是有點腫，一、兩個禮拜會退」。

問及台積電展望，張忠謀說，「相當樂觀」。1060215

(中央社)