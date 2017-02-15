陸2016來台經貿交流人次 減1/4

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行政院大陸委員會1月公布的兩岸經濟統計月報顯示，2016年1至11月，中國大陸人士來台總數為325.7萬人次，年減14.8%。其中大陸人士來台經貿交流為20.5萬人次，年減24.8%。

統計月報指出，2016年1至11月，大陸人士來台總數為325.7萬人次，較2015年同期減少14.8%。

資料顯示，2016年1至11月，大陸人士來台經貿交流為20.5萬人次，年減24.8%。此外，大陸人士同期來台觀光活動則為257.5萬人次，年減16.1%。

陸委會2016年10月與今年1月公布的大陸情勢季報則提到，2016年中國大陸官員來台交流維持緊縮。

季報顯示，2016年下半年，中國大陸中央部委官員僅大陸國家體育總局副局長楊樹安以奧會名義率團來台，與中華奧林匹克委員會舉行兩岸奧會體育交流座談會，並簽署交流合作意向書。

這段期間，中國大陸沒有相關正副首長訪台，地方省、市正副首長也都未來台，顯示陸方對官員訪台仍維持緊縮。

在中國大陸國務院台灣事務辦公室官員來台部分，陸委會2016年7月公布大陸情勢季報顯示，大陸國台辦經濟局長張世宏同年4月來台進行創意創業交流，國台辦交流局副局長王冰同月下旬來台參加中台禪寺惟覺法師追思會，之後沒有國台辦副局級以上官員來台。1060215

(中央社)