文化總會通過蔡總統入會案 府：欣慰

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中華文化總會今天召開第6屆執行委員會，通過包括總統蔡英文等共258名新會員入會。總統府說，感到欣慰，並盼文化總會繼續協助政府與民間合作，推動各項文化發展與交流。

中華文化總會今天下午召開第6屆執行委員會，會後文總秘書長楊渡表示，會議中確認276名舊會員資格，也通過包括總統蔡英文、副總統陳建仁等共258名新會員入會。

總統府指出，對於文化總會在今天順利召開臨時執委會，並依慣例完成新會員入會案等議案，相關交接事務的推動預期可順利展開，「我們感到欣慰」，也感謝本屆執委們的協助與付出。

總統府說，有鑒於文化總會是全民資產，未來也期待在全體會員共同努力下，繼續協助政府與民間合作，推動各項文化發展與交流。1060215

(中央社)