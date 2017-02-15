自稱鋼琴老師 氣質女兼差酒店染毒

陳女長相姣美、皮膚白皙引警盤查，果真查獲持毒；陳女供稱，自己是鋼琴家教，為多賺點才兼差酒店工作染毒。(劉宥廷翻攝)

20歲陳姓女子13日晚間10時許在新興區大同一路一帶的酒店前徘徊，保大特勤警組驚見她長相姣美、皮膚白皙，依經驗上前盤查，果然在陳女包包內找到毒咖啡包；陳女供稱，自己大學主修鋼琴，但分擔家計而休學工作，從事鋼琴家教，為多賺點才兼差酒店工作，因好奇染毒。

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(中時)