馬國警方已逮捕1暗殺金正男嫌犯

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馬國警方已逮捕1暗殺金正男的女嫌犯。（圖取自美聯社及微博）

北韓領袖金正恩的同父異母兄長金正男遭暗殺一案，馬來西亞警方表示，其中一名被機場閉路電視拍得容貌的越南籍女疑犯，已被拘捕；當局正同時追緝另外4男1女疑犯。

馬來西亞媒體報導，稍早時日媒引述消息指，由現場逃去的兩名女行兇特工可能已經死亡，懷疑遭殺人滅口。

馬來西亞傳媒今日發布吉隆坡國際機場的閉路電視片段，可見該名疑是特工的中年女子，身穿白色上衣，印有「LOL」（Laugh Out Loud）、意即大聲地笑的圖案，下身穿了藍色短裙，右手握着一個斜肩包。

據馬來西亞《東方日報》及《中國報》今天引述警方消息稱，涉案的其中一名越南籍女嫌犯今早在第二吉隆玻國際機場落網，警方現正追捕另外4男1女嫌犯。

《東方日報》引述武吉安曼員警總部高階警官的消息說，雪蘭莪州雪邦警方今日上午在第二吉隆玻國際機場（KLIA 2）逮捕該名20多歲的越南籍女嫌犯。

消息說：該名容貌已在閉路電視監控畫面中出現的女嫌犯，今早忽然出現在第二吉隆玻國際機場，在場警方認出後當場逮捕她。

(中時電子報)