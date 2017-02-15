寒流收容街友 不再「爆棚」

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人安基金會於寒流期間加強夜訪關懷。（人安基金會提供）

人安基金會於寒流期間加強夜訪關懷。（人安基金會提供）

今年入冬首波寒流襲台期間，人安基金會點亮「防寒燈」，供街友進入室內過夜禦寒，全台總計收容138人，但以往「爆棚」情景已不復見。人安指出，各地方政府這次啟動防寒機制後主動協助收容，分攤不小壓力，值得肯定。

寒流腳步漸遠，過去1周全台均籠罩10度上下低溫中。人安指出，寒冬讓露宿街頭、僅能以紙箱或報紙保暖的街友生活更顯艱鉅，低溫15度以下便點亮「街友來防寒」燈，開放臨時夜宿供避寒，去年防寒服務達4萬2434人次。

據人安統計，寒流期間，全台18處平安站共緊急收容14名求助街友，加上進入平安站內夜宿者則有138人；另也加強夜訪，總計發放暖暖包、泡麵、外套、睡袋等物資共1517份。

不過，以往寒流襲台期間，各地平安站常人滿為患，臨時收容人數超限、僅能克難排排睡在地上，甚至必須派員站在門口、婉拒更多街友夜宿，令人不捨，如去年霸王寒流期間各地便全數「爆棚」，但今年此情景已不復見。

人安指出，各地平安站空間有限，平均僅能收容14人左右。各地方政府逢寒流亦有啟動防寒機制，但過去通常不會主動發布相關訊息，也讓需要的人不得其門而入；今年則有多個縣市主動通知、並協助臨時收容，包括自辦、委辦均有開放，分攤不小收容壓力，值得肯定。

「天氣越冷，人心越熱！」人安新北平安站長程郁盛表示，為避免街友凍死街頭憾事，防寒關懷機制仰賴外界協助，但呼籲外界與政府不只有天冷才想到街友，而能長期並持續性關懷，幫助弱勢族群安置、重拾穩定生活。

(中時)