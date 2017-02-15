美國計畫F-16持續改良 服役至2050年

美國空軍終於下決心要升級現有的F-16，都升級到蝰蛇Viper的水準。(圖/洛馬公司)

F-16是現役世界最多的戰機，又以美國空軍擁有的數量最多，總數超過1000多架。美國空正在考慮升級F-16，並提升耐久性，至少讓F-16可以提升6000飛行小時。

「戰爭很無聊」網站(Waris Boring)報導，原本F-35A聯合打擊戰鬥機是它的接班人，但是在購買足夠的新戰鬥機以前，F-16還會身在第一線，因此美國空軍動啟動了「服務延壽計劃」（SLEP），預定使現有的F-16都能繼續安全飛行20年，使這種20世紀70年代後期的戰鬥機，可以使用到21世紀中期。

F-16和F-35都是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的產品，該公司可以將F-35的相關技術提供給F-16升級，也就是F-16V「蝰蛇」(Viper)升級案。原先美國空軍期待F-35可以全面替換，因此對升級F-16並不熱衷，但是F-35不斷受到故障和設計失當影響而延誤，包括引擎著火的問題、彈射座椅的問題、飛行員不適的問題，都使F-35的製造數量遠低於原進度。但是在過去7年，美國空軍在阿富汗、伊拉克、敘利亞的戰鬥沒有止歇，並且在歐洲、亞洲和北美的飛行巡邏也同樣繁重，這些任務都使逐漸達到壽命上限F-16安全性下降。

率先使用F-16V案的，是中華民國空軍的F-16機隊，原先是中華民國爭取的是購買新式的F-16C(Block 52)型達66架，但是因政治因素而擱置這筆購機案，最終以F-16V專案做為代替。

在2013財政年度，美國空軍的F-16還到了7次A級事故(造成200萬美元以上的損壞或者死亡事故)，造成兩名飛行員死亡，這是六年來最高的，迫使美國空軍認真考慮為F-16機隊執行SLEP服務延壽計劃。

到2015年，洛馬公司在評估完F-16機隊後，開始製造機翼、蒙皮、縱樑與垂直尾翼的升級套件，美國空軍也同意了第一批343套(300套單座機與43套雙座機)的升級專案，要是一切順利，將擴展到全部的美國空軍F-16機隊。

(中時電子報)