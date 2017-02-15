孫儷6歲兒親畫「父母寫真」 鄧超卻崩潰了
大陸女星孫儷和演員老公鄧超是演藝圈模範夫妻，婚後育有一對兒女，一家生活幸福美滿令人稱羨，昨（14日）是西洋情人節，孫儷透露6歲兒子等等畫了一幅她和老公的畫像，送給她當禮物，沒想到鄧超看了卻崩潰大呼「我不要」，笑翻眾人。
照片中，等等把媽媽畫得濃眉大眼，戴著耳環、腳踩高跟鞋，身材看似修長許多，看來孫儷在兒子眼中是漂亮高貴的形象，但反觀一旁的鄧超不只矮了一截，還是小眼睛、小短腿的滑稽模樣，讓眾人看了噴笑連連。
另外，孫儷還特別在底下留言強調「右邊是我」，引來鄧超激動喊「我不要左邊」，並向老婆喊話「自己畫的非得說等等」，硬不接受事實的崩潰樣，逗樂網友，笑虧「超哥你只能是左邊」。
(中時電子報)
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