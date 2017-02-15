金正男遇刺 2越南籍女刺客也可能遭滅口

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英國「每日電訊報」報導，馬來西亞警方表示，根據相關供詞，刺殺北韓領導人金正恩兄長金正男的2名女刺客應為越南籍。日媒則報導，這2名刺客可能也已遭滅口。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）獨家報導指出，刺殺金正男的2名女特務犯案後搭乘計程車離開，這名計程車司機已落網。根據這名年30多歲的司機供詞和閉路電視畫面，警方認為2名女刺客為越南籍。

日本朝日電視台則報導日方情報說，這2名女特務行凶後逃逸，但已死亡。朝日電視台稱，這是北韓意圖煙滅金正男遭刺殺的證據。

「每日電訊報」報導，不具名大馬資深警察說，警方正搜查這2名涉嫌越南特務，據信她們仍在馬來西亞。1060215

(中央社)