慣竊超商二度偷泡麵遭逮 整月沒洗澡

28歲洪姓男子13日前往基隆1家超商竊取泡麵、啤酒，隔天故技重施時被店員攔下報警，洪男遭查獲時竟長達1個月沒洗澡，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，洪男13日前往復興路1家超商竊取啤酒、泡麵，店家晚間發現商品不翼而飛，立刻調閱監視器畫面尋找犯嫌蹤影，不料，洪男隔天竟膽敢再度上門行竊，正當他裝著若無其事準備離開時，店員早已認出洪男身影上前將他攔下，並通報派出所到場處理。

員警到場後認出洪男是轄區治安顧慮人口，有多次竊盜前科，警方在他的外套內起出啤酒、泡麵等贓物，洪男見人贓俱獲，只好坦承犯案。

洪男供稱，因整天遊手好閒導致家庭破碎，獨自長期在外遊蕩，遭查獲時已有1個月沒洗澡，未來一定會痛改前非，找份穩定工作，不想再過著到處流浪的日子。1060215

(中央社)