暗殺常用毒物 北韓暗殺3大武器

據南韓媒體報導，北韓常見的暗殺武器為：毒針、毒槍和毒膠囊。(圖/取自《中央日報》)

北韓領導人金正恩長兄金正男，傳出於大馬機場遭北韓女特工毒殺身亡，而毒殺的手法眾說紛紜，尚待遺體解剖以釐清死因。事實上，北韓向來慣用毒物進行暗殺行動，常見的3大武器為：毒針、毒槍和毒膠囊。

據南韓《朝鮮日報》報導，2011年南韓曾逮捕1名北韓特工，並從其身上發現了毒槍、毒針和毒膠囊，這些暗殺武器足以使對象當場斃命。

報導指出，在圓珠筆模樣的毒針中，藏有10克劇毒物質新斯狄明(Neostigmine)，只要將筆帽向右轉動5次就能露出毒針，毒物注入人體後會引起呼吸停止和心臟麻痺，使對象立即死亡。

另根據南韓《中央日報》報導，北韓特工也曾使用毒槍暗殺，毒槍分為鋼筆形狀的單發型和手電筒形狀的3發型，長度分別為130毫米和165毫米，兩者的有效射程均為10米；而毒膠囊或是安瓿瓶式毒藥只要入口3秒便能使對象斃命。

(中時電子報)