明星養成班北京電影學院 翁滋蔓聞雞起舞霧霾中晨練

翁滋蔓跟著夢想大學堂前進到國際巨星的搖籃『北京電影學院』。（圖片由旺旺中時北京提供）

※國際巨星搖籃北影表演系課程完整收錄 翁滋蔓頂零度低溫霧霾中急凍晨操※

五、四、三、二、一，Action！夢想大學堂這回在甜姐兒翁滋蔓的帶領下，來到電影電視明星的搖籃，聞名全球的『北京電影學院』，要來看看北京電影學院的葫蘆裡，究竟賣的是什麼藥，能夠培養出層出不窮的好演員。而要了解北京電影學院，首先就得徹底融入國際巨星搖籃的表演學院的課程。所以翁滋蔓在零度的北京，清晨六點不到，就頂著低溫和霧霾，跟著表演學院的同學們，一起練晨功。從發聲到讀本，每個人都有自己的功課。至於北京電影學院舉世聞名的肢體表演課，翁滋蔓則是把握住難得的機會，徹底的解放自己，吸收世界級的頂尖表演課程，在風、火、水、土，四種不同的音樂節奏中，學習到聲、態、形、表各種不同的肢體解放訣竅。

※奧斯卡等級設備打造電影製作課程 北京電影學院培養全方位電影人※

北京電影學院除了培養螢光幕前的演員之外，對於鏡頭後的影視從業人員，也輔以奧斯卡金像獎等級的頂尖設備和師資陣容，以培養新生代的幕後工作人員。像是在國際大導演張藝謀御用的杜比錄音室裡，翁滋蔓感嘆，原來音效在電影裡，扮演了畫龍點睛的效果，好的音效能夠幫電影加上很多分。另外翁滋蔓也親手製作了電影中不可或缺的特殊美術道具，像是假牙假手指，讓這位甜姐兒是大開眼界。而在北京電影學院裡，最讓翁滋蔓驚豔的，則是數字交互式電影研究中心。在這裡，翁滋蔓體驗了互動式的VR技術，以及VR如何在電影以及動漫甚至電玩裡應用。

在北京電影學院裡的知名建築金字塔前，翁滋蔓展開各種挑戰。（圖片由旺旺中時北京提供）

北京電影學院校長張會軍拿出壓箱寶為夢想大學堂介紹北京電影學院。（圖片由旺旺中時北京提供）

※北影裡上演仙劍奇俠傳 翁滋蔓自由搏擊時意外遭拳擊※

至於北京電影學院的社團活動，也堪稱是匠心獨具，像是西洋擊劍社以及自由搏擊社，都是一般大學裡比較少見的社團。但這兩個社團，卻是北京電影學院裡，最熱門的社團之一。像是表演學院的同學就說，可以在擊劍或是自由搏擊時，揣摩武打戲的精隨。另外寫劇本、畫動畫的同學，則是可以在練劍和打拳時，激發出更高層次的想像空間，甚至創造出螢光幕前的新招式，所以在北影裡，在在都和電影有關。而甜姐兒翁滋蔓這回在北京電影學院裡，可說是吃足苦頭，不僅早起要早起練功，甚至還在自由搏擊時意外遭到對手失手重擊，究竟翁滋蔓還會遇到哪些千奇百怪的挑戰呢？敬請在2/19的週日下午五點，鎖定中天娛樂台的夢想大學堂，我們準時上課去。

翁滋蔓在北京電影學院的美術學院裡嘗試製作電影特效道具。（圖片由旺旺中時北京提供）

北京電影學院的數字交互式電影演究中心，讓翁滋蔓大開眼界。（圖片由旺旺中時北京提供）

完整內容也會同步在中天必PO TV、快點TV以及中天娛樂台的Youtube頻道同步播出。至於海外的華人朋友，則是可以在2/24晚上十點，在中天亞洲台、中天亞洲台的臉書官方粉絲團、中天亞洲台Youtube頻道以及中天亞洲台的官方微博和夢想大學堂臉書粉絲團隨選隨看精彩的節目內容。

(中時電子報)

擊劍社是北京電影學院表演學院的同學們，揣摩武打戲的靈感來源之一。（圖片由旺旺中時北京提供）