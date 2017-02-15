朱鎮模認戀王陽明舊愛：我會好好照顧「儷姐」
42歲韓星朱鎮模曾演出《奇皇后》、《霜花店》，去年他拍攝中韓合作電視劇《親愛的，對不起》，傳與32歲張儷密戀，今(15日)又被陸媒曝光兩人遊日本同住一房，證據確鑿，稍早朱鎮模發聲認了和張儷交往，分享兩人合影說：「我會好好照顧她」，還打趣叫女友「儷姐」。
大陸女星張儷2014年參加戀愛實境秀《如果愛》，和「台灣第一帥」王陽明假戲真做，女方曾來台灣見家長參加家族聚會，沒想到3個月後戀情閃電告終，王陽明之後和前女友蔡詩芸上演大復合、結婚，惹來張儷粉絲不滿，湧入蔡詩芸微博筆戰。
去年6月，張儷傳和朱鎮模因戲來電，兩人被拍到離開酒吧並在女方家待了兩天，然朱鎮模公司當時不認，只稱和張儷是朋友，並透露是一群人一起聚會，今上午《全明星探》再爆張儷、朱鎮模大年初五到札幌旅行，兩人同住一房，女方還穿著男方外套散步，關係不言而喻。
稍早朱鎮模打破沉默，發出與張儷當時所拍照片說：「謝謝！辛苦啦辛苦啦！我會好好照顧『儷姐』，我們拍的照片就是這張」，並標註爆料記者帳號，粉絲則說：「第一個明星艾特卓偉，嗯，對他好感度增加」、「是真的就恭喜恭喜，好好對我們家儷子」。
對此，朱鎮模公司剛剛同步承認：「兩人確實在交往，張儷在韓國工作時，朱鎮模幫忙很多，關係因此逐漸親密，發展成戀人關係」，而被標註的「大陸第一狗仔」卓偉也說：「不辛苦，祝福你們的愛情長長久久」。
(中時電子報)
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