高雄失業勞工子女就學補助 20日受理申請

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105學年度第2學期失業勞工子女就學補助，從2月20日起受理申請，至3月31日截止。

補助簡介及申請表可向高雄市勞工局勞工組織科、勞工局澄清服務中心、各就業服務站台，或本市各區公所、勞工保險局高雄市辦事處索取，也可上勞工局網站、勞動部網站下載，民眾如有相關問題可洽：07-8124613*133。

勞工局表示，該補助一律採通信申請，額度為公立高中職每學期4000元、私立高中職每學期6000元、公立大專院校每學期1萬元、私立大專院校每學期2萬元。

勞工局指出，另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合該要點補助規定者，補助標準按上述補助標準加給20%；同時符合者，以加給20％為限。

勞工局表示，申請者須符合自91年1月1日起離職的非自願離職失業勞工，至今年2月20日止仍未就業，失業期間達1個月以上，並請領失業給付1個月以上者；申請人及其配偶104年度綜合所得總額在148萬元以下，未領取其他各類學雜費就學減免優待、教育或其他補助，即可申請。

(中時)