長榮蛋黃哥彩繪機　載客慵懶飛宿霧

長榮航空去年推出的蛋黃哥彩繪機，即日起加入宿霧航線。（長榮航空提供）

長榮航空推出去年11月「蛋黃哥彩繪機－慵懶機」飛航桃園－東京航線，受到乘客好評，今日起再增加桃園－宿霧航線，每天1班次，邀請旅客帶著蛋黃哥慵懶的旅行哲學，前往宿霧享受海島的陽光、沙灘、比基尼，度過悠閒假期。

長榮航空表示，宿霧擁有豐富的天然資源，包括浮潛天堂資生堂島、薄荷島巧克力山地景等，都是歐美遊客心中的渡假聖地，悠閒的渡假氣息和蛋黃哥慵懶的個性不謀而合，所以特別安排蛋黃哥彩繪機增飛航桃園－宿霧航線，讓美好的假期更增添幾分趣味。

蛋黃哥彩繪機即日起飛航桃園－宿霧，去程為早上7時10分從桃園出發，10時10分抵達宿霧；回程則為上午11時10分從宿霧出發，下午2時5分抵達桃園。

蛋黃哥彩繪機不只擁有外裝鮮豔、活潑的塗裝，機艙內也處處可見蛋黃哥慵懶的身影，從頭墊紙、抱枕、餐具、撲克牌、兒童餐盒……等多達30項服務用品，皆以蛋黃哥圖騰進行設計。

長榮航空指出，與三麗鷗合作後，陸續推出Hello Kitty與蛋黃哥彩繪機，帶給旅客歡樂的搭機氛圍，不但擁有死忠粉絲與喜愛的旅客，更一舉於2016年入選英國《每日郵報》「全球八大最驚艷彩繪機」與美國旅遊雜誌Global Traveler卓越原創服務（Outstanding Customized Service）。

(中時)