藝人愛用「慶餘堂」 再因枇杷膏判緩刑3年

不少政商、藝界名人愛用的百年老店「慶餘堂參藥號」枇杷膏，店家被控未領有工廠登記證及製造業藥商許可執照，自行製造販賣，負責人郭豐裕2014年被依違反《藥事法》判刑4月，緩刑2年確定後，前年又被台北市衛生局抽查發現慶餘堂大量熬煮具有中藥成分的止咳枇杷膏，案經移送檢方起訴，台北地方法院今(15)日下午4點宣判，因郭認罪，法官依違反《藥事法》製造偽藥罪，判處高齡80多歲的郭豐裕有期徒刑8月，緩刑3年，支付公庫25萬元；法人被告慶餘堂則處罰金25萬元。

本案因郭豐裕認罪，並由檢察官同意進行量刑協商，才定出刑度，依法不能再上訴。

慶餘堂1912年創立於上海，1950年隨政府到台北重新開業至今，標榜藥材道地、不添加西藥、防腐劑，配製藥方中，以枇杷膏最出名，號稱專治久咳與 「燒聲（台語）」，常客包括親民黨主席宋楚瑜、鴻海集團負責人郭台銘、台積電張忠謀，演藝圈也有不少人靠這味藥方保養嗓子，如張小燕、庾澄慶等。

慶餘堂過去就曾因熬藥過程散發異味，遭鄰居檢舉被台北市政府環保局認定「異味污染物」數值超標，要求負責人郭豐裕限期改善並罰鍰10萬元。由於枇杷膏屬藥品，依規定需領有工廠登記證及製造業藥商許可執照，才能量產販售，慶餘堂一直未申領執照；2006年起北市衛生局接獲檢舉，指位在北市信義路慶餘堂參藥號，涉違法製作枇杷膏，多次前往查察並開罰，但慶餘堂參藥號仍未改善；2011年郭豐裕因此惹上違反藥事法官司，3年前判刑4月，緩刑2年確定。

郭豐裕被判刑後，因仍繼續熬製具有中藥成分的止咳枇杷膏販售販售，前年再度遭到民眾檢舉，被衛生局突檢函送法辦。郭豐裕辯稱他是接到特定客戶的訂購，才製作枇杷膏，並未違反《藥事法》相關規定，但檢察官查出，慶餘堂販售的對象是不特定的客戶，認為郭再次觸法，去年將他二度起訴。

(中時)