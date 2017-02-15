地震告警收不到 NCC專區宣導教設定
NCC今天說，民眾沒收到地震告警訊息，可能是手機不在發送區域、去年3月1日前製造的舊款手機等原因。NCC官網設有「災防告警服務專區」，也可連結到手機業者網頁檢查設定。
災防告警訊息系統由災防辦、國家災害防救科技中心（NCDR）、各中央災害防救業務主管機關、國家通訊傳播委員會（NCC）及4G電信業者通力合作，去年1月起，經相關單位合作測試18次、4G電信業者自我測試10次以上，共同建置完成。
NCC下午舉行記者會表示，11日凌晨南部地震是針對屏東縣、高雄市及台南市發送國家級警報到民眾手機，持續發布3分鐘。
對於有民眾疑惑仍沒收到地震告警訊息，NCC說，沒收到原因包括手機不在發送區域、手機設定在飛航模式或關機、2G或亞太3G（CDMA2000）手機系統不支援、手機利用3G系統正在通話或上網、手機顯示無基地台訊號、使用去年3月1日前製造的舊款手機須OTA系統更新。
NCC表示，官網設有「災防告警服務專區」，民眾可從官網右側「快速服務」欄位點選進入，可查詢相關訊息，以及有選單式便捷查詢支援接收完整災防告警訊息的手機。
民眾也可檢查手機設定，iPhone用戶前往「設定」找到「通知」，最下方有「政府提示」，確認「緊急警報」開啟；收到警報時，會同時看到警報訊息及聽到警報聲，警報訊息也會顯示在「通知中心」。
ASUS用戶可前往「簡訊」點選找到「設定」，再選「一般設定」，點進「區域廣播」，確認「緊急警示設定」開啟。民眾可從NCC「災防告警服務專區」連結至手機業者災防告警訊息功能宣導專區網頁。1060215
(中央社)
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