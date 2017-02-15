送禮送出名 製作牛軋糖展店開賣
鄭楓寧從事國際貿易40年，請老師傅製作手工牛軋糖送禮深受喜愛，在友人的支持下，她推出品牌生產甜品，在食安問題頻傳下，仍堅持不計成本，繼續研發衛生安全的甜品。
鄭楓寧推出Sandy Candy品牌生產甜品，位於台中市華美街二段的旗艦店今天舉行剪綵開幕儀式，現場擠滿許多前來道賀的友人，氣氛熱鬧。
從事國際貿易40年的鄭楓寧做過建築、石化，而且是世界第四大食品公司Hero集團旗下品牌大中華區總代理，她多以牛軋糖送禮。
送禮中，她發現有些牛軋糖的色澤並非天然奶的原色，而且品質並不理想，她仔細思量後興起請老師傅製作手工牛軋糖的念頭。
鄭楓寧推出的手工牛軋糖，相較傳統牛軋糖比較小，每顆約一口大小，牛軋糖還包裹顆粒狀火山豆，口感豐富、質軟，奶香濃郁。
鄭楓寧分享，她曾經到香港與Hero集團開會時，帶著牛軋糖當會議點心，未料與會的人讚不絕口，臨走前抓了兩把，讓她印象深刻。
近年來，食安事件頻傳，鄭楓寧難過之餘表示，她不計成本，生產用料實在、衛生、安全的甜點，現在已研發牛軋糖、鳳梨酥等多樣甜點，除了店面經營外，未來還將規劃網路訂購，希望把好吃的牛軋糖與更多人分享。1060215
(中央社)
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