會考生食物中毒 便當店女老闆判緩刑罰8萬5

去年在鹿港高中舉行的國中會考，福興國中85名考生用完便當店的午餐後出現集體食物中毒症狀，衛生單位採樣檢出有金黃色葡萄球菌及仙人掌桿菌，依違反《食品安全衛生管理法》將便當店張姓女負責人送辦，全案彰化地方法院判決有期徒刑4月，緩刑2年、並應支付8萬5000元罰款。

判決書指出，張女是便當店負責人，本應注意加工調配的食品不得染有病原菌，對於食品保存及烹煮，應注意食物冷藏、解凍及者食環境衛生，以防止食品遭受病原菌的汙染。

但張女疏於注意，去年5月14日上午，將染有金黃色葡萄球菌及仙人掌桿菌的肉排等食物製成餐盒配送到鹿港高中供參加會考的福興國中3年級學生、老師及家長食用，結果造成85名考生餐後發生嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀。法官認為，張女此舉，影響學生會考之表現，所生危害非輕。

但法官審酌，張女犯後坦承犯行，知所悔悟，相信她應知警惕無再犯之虞，所以認為暫不執行為適當，宣告緩刑2年予以自新，另外，為了促其記取教訓避免再犯，命她向庫支付8萬5000元。

(中時)