會考生食物中毒 便當店女老闆判緩刑罰8萬5
去年在鹿港高中舉行的國中會考，福興國中85名考生用完便當店的午餐後出現集體食物中毒症狀，衛生單位採樣檢出有金黃色葡萄球菌及仙人掌桿菌，依違反《食品安全衛生管理法》將便當店張姓女負責人送辦，全案彰化地方法院判決有期徒刑4月，緩刑2年、並應支付8萬5000元罰款。
判決書指出，張女是便當店負責人，本應注意加工調配的食品不得染有病原菌，對於食品保存及烹煮，應注意食物冷藏、解凍及者食環境衛生，以防止食品遭受病原菌的汙染。
但張女疏於注意，去年5月14日上午，將染有金黃色葡萄球菌及仙人掌桿菌的肉排等食物製成餐盒配送到鹿港高中供參加會考的福興國中3年級學生、老師及家長食用，結果造成85名考生餐後發生嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀。法官認為，張女此舉，影響學生會考之表現，所生危害非輕。
但法官審酌，張女犯後坦承犯行，知所悔悟，相信她應知警惕無再犯之虞，所以認為暫不執行為適當，宣告緩刑2年予以自新，另外，為了促其記取教訓避免再犯，命她向庫支付8萬5000元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。