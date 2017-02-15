日修教科書明載釣魚台為領土 我代表處嚴重抗議
日本文部科學省14日正式公布中小學「學習指導要領」修訂案，並在社會科(包括歷史、地理及公民)中明載釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)及竹島(韓國稱獨島)為日本「固有領土」。我駐日代表處對此已向日方表達嚴重抗議，並再次重申釣魚台列嶼係我國固有領土，日方任何意圖損及我國主權之舉措均屬無效。
「學習指導要領」是文科省公布的教育課程標準，也是教師教學的準則，大約每10年修訂一次。在文科省的「學習指導要領」修訂案，中小學的社會科內容中，首度明確記載釣魚台列嶼、竹島和北方領土是日本固有領土，還強調「釣魚台列嶼不存在領土問題」。
現行中學社會科補充指導要領的解說書中，明載釣魚台列嶼、竹島是日本的固有領土，但現行的「學習指導要領」僅在中學的地理科記載北方領土是日本的固有領土，並未言及釣魚台列嶼、竹島。
這次中小學社會科的「學習指導要領」修訂案中，首度明載釣魚台列嶼、竹島是日本的固有領土。文科省表示，希望讓學生正確地了解到，「尖閣諸島」和「竹島」在歷史上、國際法上都屬正當的日本領土。
文科省主張，釣魚台列嶼並不存在領土問題，故修正案中並未列出其他國的主張，也不支持教師在授課時介紹他國對釣魚台列嶼的主張。
日本文部科學大臣松野博一15日在記者會上表示，「讓國家未來的主人翁正確地學習自己國家的領土，在主權國家的公共教育上是理所當然的。」
松野強調，「即使為了好好對應來自海外的各式各樣的意見、批判等，首先掌握正確的知識也是很重要的。」
我駐日代表處對此已向日方表達嚴重抗議，並再次重申釣魚台列嶼係我國固有領土，日方任何意圖損及我國主權之舉措均屬無效。且呼籲日方能基於「擱置爭議，共同開發」之精神，與我共維東海和平與繁榮，避免目前極為友好之台日關係因相關議題受到影響。
(中時)
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