大里老街路面破損以「壓花路坪」重鋪
台中市大里區有300多年歷史的大里老街，10多年前進行老街風貌重塑時，採用抿石子工法鋪設路面，卻不耐車輛輾壓，導致路面破損嚴重，地方爭取重新鋪路，市府決定斥資500萬元、以「壓花路坪」方式重鋪，盼兼顧美觀與耐用。
大里區公所表示，大里老街有300多年歷史，許多老式建築獨具風味，卻因九二一地震時毀損嚴重，為恢復老街亭仔腳的街屋風貌，台中縣政府斥資2000多萬元進行老街新風貌重塑工程，91年正式落成啟用。
但當地居民認為，當初進行改造工程時施工品質不佳，且路面採用抿石子的施工方法，因石板間接縫不實、導致磚塊容易破裂，不只車輛經過時會發出噪音，甚至常有騎士行經遭絆倒受傷，幾經陳情，市議員張滄沂極力要求重鋪路面。
建設局指出，經評估地方需求，決定斥資500萬元，採用「壓花路坪」的施工方法重鋪路面，並將以鋼筋加水泥做路基，增強耐壓力，再透過壓花裝飾路面，增加美觀及安全性，今天正式動工，預計工期一個月。
(中時)
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