李進良掀衣露奶給女病患看 小禎的感受是…

小禎透露李進良看診趣聞，表示他為紓解女性患者諮詢胸部整形的壓力，會自掀衣露奶給對方看。(中時資料照片)

綜藝大哥胡瓜的女兒小禎，與整形名醫李進良結婚，男方婚後緋聞不斷，這段姻緣撐了9年後告終，兩人於2012年分居，但至今尚未完成離婚手續，而日前農曆春節假期，兩人一同帶著女兒Emma出遊，小禎還po出一家三口合照，證明彼此雖做不成夫妻，但關係仍融洽，感情稍有回溫。

而小禎去年年末接下《二分之一強》主持棒，幽默的風格頗受歡迎，近來錄節目，她貢獻了準前夫李進良看診時的趣聞，據《自由時報》報導，小禎表示有不少女性到李進良的診所諮詢胸部整形，雖有護士陪在旁邊，但一見面就要袒胸露乳給男醫生看，有的人難免不好意思。

像這種時候，李進良就會做出驚人之舉，他會告訴患者：「沒關係，因為我們初次見面，我知道你會害羞，不然你先看我的好了」，語畢就把自己的衣服掀起來，搶先露給病患看，小禎表示，當時身為老婆的她當然會生氣，但病患因醫生的幽默而放鬆是事實，因此讓她哭笑不得，整個超傻眼。

(中時電子報)