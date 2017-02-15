南市府設「水上町交流館」 藍營批變相鼓勵吃核食

我要評比

台南市政府將市定古蹟前台南州立農事試驗場宿舍群，提供給日本群馬縣水上町進駐設置「水上町交流館」，推廣當地產業及觀光，市議會國民黨團今天批變相鼓勵民眾到核災區吃核食；但衛生局認為，核災區食品在日本都經過檢驗合格，只要留意標示避免誤食即可。

市府也回應，去年0206大地震，水上町長岸良昌在地震隔天一早，於寒冬中親自帶著捐款到台灣外館，這種有如家人般的互助關係，國民黨應該珍惜兩國因地震串起的互助友誼，不該破壞雙方的友誼。

國民黨團書記長王家貞指出，市長賴清德上周六親自主持設於市定古蹟內的群馬縣水上町物語交流館開幕式，還大力鼓吹鄉親前往品嘗當地的美食與水果，公然鼓勵大家前往有輻射危險的群馬縣飲水玩樂，「反核是反假的，不分黑白媚日才是真的」。

(中時)