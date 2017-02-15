名嘴汪笨湖拔管 病情相對穩定

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名嘴汪笨湖今日上午已拔管。（圖取自笨湖心聲臉書）

政論名嘴汪笨湖病重，今（15）日上午經家屬同意後拔管。據了解，汪笨湖在拔管後，病情相對穩定，家屬仍企盼一絲奇蹟。

據了解，汪笨湖罹患「骨髓化生不良症候症」（Myelodysplastic Syndromes, MDS），直至過年前，都還在成大醫院治療。今日上午，經家屬同意後拔管，但仍企盼有一絲奇蹟。

汪笨湖家屬下午透過成大醫院發聲明表示，汪笨湖仍在加護病房治療中。

據《聯合報》報導，今日家屬已在加護病房舉行告別儀式，原本已經開始著手規劃後事。雖然汪笨湖拔管後病情相對穩定，但醫生也說，有許多患者在拔管後病況穩定，但會持續多久很難講。

家屬也強調，汪笨湖求生意志堅強，不過也已做好最壞的心理準備。

(中時)