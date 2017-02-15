只為了一碗水餃 男持水果刀刺傷哥哥後逃逸

花蓮市中原路一戶民宅今天傳出砍人案件，動手砍人的林男疑似因不滿哥哥吃了他的午餐，一怒之下拿刀追殺後逃逸。（花蓮縣警局提供）

目擊婦人指出，林男拿刀狂砍哥哥，砍到刀子都斷了，還去換了菜刀繼續追殺。（花蓮縣警局提供）

花蓮市中原路一戶民宅今天中午傳出砍人案件，1名林姓男子今天中午疑不滿午餐水餃被吃掉，竟拿著水果刀朝哥哥背部狂刺，哥哥向外逃出求救，林男仍一路追殺，全身多處遭刺傷，現場留下斑斑血跡，林男隨後騎機車逃亡，警方目前追緝當中。

目擊婦人說，看到林男拿了一把刀，先往哥哥脖子及胸口各刺一刀，砍到刀子都斷了，他又去拿菜刀繼續砍，所幸警消獲報及時趕至現場，弟弟棄刀從廚房後門逃跑。

救護隊員表示，抵達現場時發現林男倒臥在地中，經檢視傷勢林男有左胸口有深3公分、長2公分刀傷，脖子有長1公分及1公分深刺傷，右手則是有處刺傷，可能是擋刀是被刺的傷勢，當時林男相當虛弱，所幸送醫急救後無生命危險。

46歲的林男是鄰居口中的不定時炸彈，因病長期失業，在家當啃老族又情緒暴躁，經常與家人發生口角，又是摔東西又是罵人，經常看到警方登門處理，據鄰居透露，最近家人受不了申請家暴令要林男搬走，今天中午還聞到濃濃的汽油味道，搞得週遭住戶人心惶惶。

花蓮警方指出，身高166公分的林男穿著黑色背心，皮膚黝黑，騎乘銀灰色的重型機車逃逸，身上疑有血跡，由於林男情緒不穩，目前已掌握林男逃逸路線，發動全縣警網依照機車號碼與特徵尋找，將以最快速度把人逮捕，全力追緝行兇後逃逸的林男到案。

(中時)