候鳥亂亂飛？陳清圳：找食物或被鞭炮干擾

今年春天雲林縣的候鳥遷徙路徑怪異，從沿海到平原都有同樣的鳥蹤，連斗六郊區的水田也有小辮鴴。（周麗蘭攝）

有水有蟲子，雲林縣是候鳥天堂。（周麗蘭攝）

今年暖冬，連候鳥遷徙路徑都亂了？原本在雲林縣濕地出沒的候鳥，在內陸河川地也看得到，樟湖生態國中小學校長陳清圳表示，覓食或棲地被干擾都可能是原因。

台灣是許多冬候鳥北遷的路徑，每年三月北返日本、大陸、蘇俄，雲林縣沿海的成龍、宜梧濕地是主要棲息地，多年來保育得不錯。

不過最近鳥蹤顯得不按牌理，斗六、莿桐一帶有小辮鴴出現在水田覓食，台灣生態學會雲林工作站長、樟湖國中小學校長陳清圳表示，他在大埤鄉也看到黑翅鳶，早年只在金門才看得到。

他說，雲林溼地保育狀態不錯，候鳥遷徙無後顧之憂，在內陸河川、插秧的水田也見得到蹤影，但另一個原因可能是鞭炮聲。

陳清圳說，春節前後各村庄都大量放炮，鳥被嚇得亂竄，加上春耕期農人翻耕，田地裡小蟲子多，候鳥也跟著遷徙。

他表示，曾看過一些原本在海邊大樹築巢的鳥類，居然在空曠、沒有樹的農田現蹤，這些鳥應該還不是北遷經過，可能被鞭炮聲干擾而來，哪裡有水就那裡去。

冬候鳥之一的小辮鴴較最常在元長鄉、土庫鎮、褒忠鄉花生田目擊，又有「土豆鳥」之稱，最近也出現斗六、莿桐一帶的水田現蹤。

陳清圳說，小辮鴴偏愛旱地，雲林縣農耕地多，數量約有1萬隻，是全台居冠，出現在水田可能是為了覓食。

(中時)