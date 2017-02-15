南韓檢方：加控李在鎔隱匿犯罪所得

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南韓特別檢察官辦公室今天表示，在決定申請逮捕三星集團少主李在鎔（Jay Y. Lee）前，檢方已擴大指控他的罪名，包括隱匿犯罪所得。

路透社報導，檢方依賄賂及其他指控，要求逮捕李在鎔及三星電子社長朴商鎮（Park Sang-jin），首爾的法院昨天表示，他們將於明天開庭，決定是否同意。

李在鎔與三星集團已否認涉及不法。1060215

(中央社)