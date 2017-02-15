兩男稱想取暖 縱火從攤商燒到速食店

寒流威力減弱，桃園市兩人今天清晨隨機在中壢火車站前商圈暗處縱火，造成路邊攤販攤架遭燒毀，甚至波及速食店的廁所。兩人落網時供稱「因為天冷，想起火取暖」。

桃園市政府警察局中壢分局今天表示，一名57歲的遊民與一名20歲男子素不相識，竟然在今天清晨在中壢市商圈，包括中正路、建國路、中平路等地縱火，兩人從凌晨0時15分到4時21分，分別在多處攤販、速食店廁所內燒東西，造成攤販攤架、廁所內有燒焦痕跡。

中壢警方獲報後，緊急調閱監視錄影器畫面，最後分別逮捕兩名男子。

警方表示，兩名男子在接受調查時表示互不相識，供稱純粹是因為入夜後天冷，才想起火取暖，未料街頭風勢不小，只好四處轉向，但警方對於供詞過於不合尋常，依公共危險罪嫌，將兩人移送桃園地檢署偵辦。1060215

(中央社)