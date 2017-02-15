大馬調查遇刺案 金正男化名金楚入境
馬來西亞全國刑事調查總監莫哈末沙烈證實，北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在大馬遇刺身亡。馬國警方說，金正男入境馬來西亞的護照化名是「金楚」。
莫哈末沙烈（Mohmad Salleh）證實金正男是於本週一上午在吉隆坡國際機場準備登機前遇刺身亡。他說，目前屍體已經送往解剖檢驗，並已記錄了初步報告，最後才能判斷是否遭到毒害。
「新海峽時報」報導馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）昨晚發表聲明說，在吉隆坡國際機場送醫途中逝世的46歲北韓男子，護照上的名字是「金楚」（Kim Chol）。據悉，這是金正男使用的護照化名，目前警方將根據這個線索調查金正男在大馬過去的動向。
另一方面，「星報」引述雪蘭莪州總警長阿布薩馬（Abu Samah）消息透露，金正男臉部遭噴射不明液體後，曾趕緊奔向吉隆坡國際機場詢問櫃台求救，並哀嚎說這些不明液體讓他非常痛苦。機場工作人員隨即趕緊將金正男送往機場診療所就醫，不料在轉往醫院途中喪命。
他強調，警方已調閱機場的監視器畫面，以調查為何金正男臉部會被噴射了不明液體。同時將等待毒物學報告，以確認金正男臉部的不明液體究竟是什麼成分。目前警方仍以猝死案調查此案。
媒體昨天報導，兩名北韓女特工在馬來西亞謀殺北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，女特工以毒液噴射後，立即搭乘計程車離去，目前行蹤不明。1060215
(中央社)
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