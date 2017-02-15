林智堅積極爭取「前瞻計畫」 建設新竹

新竹市長林智堅提出5大建設規畫，已初步獲政務委員張景森支持，15日進行說明。（郭芝函攝）

新竹市政府積極爭取行政院「前瞻建設計畫」，市長林智堅（左三）15日說明未來5大方向規畫，期盼與各局處共同努力。（郭芝函攝）

為加速新竹建設，新竹市政府積極爭取行政院「前瞻建設計畫」，市長林智堅15日說明未來5大方向規畫，將投入275億經費，啟動大車站計畫、大新竹輕軌路網、市立棒球場整建、國際展演中心暨客家會館、新竹漁人碼頭等建設，讓市民享更好生活品質。

行政院提出4年1兆元的「前瞻基礎建設計畫」，提升全面經濟，市府針對新竹市區以及新竹縣竹北，到竹科園區的交通擁塞問題，效法日本品川車站，林智堅說，新竹百年車站因鐵軌將城區1分為2，將不影響車站主體原則，投入5億打造「跨越平台」，取代高架、地下化超成本方案。

跨站平台也將引進休閒娛樂、百貨等商業活動，使前後站均勻發展，結合鐵、公路達到「無縫轉乘、運輸與商業」的效益。另外串聯高鐵特定區、竹科園區、竹北以及新竹市區等人口高密集處，市府提出大新竹輕軌路網，需200億經費完成。

1976年啟用至今的市立棒球場，是陪伴世代民眾的青春，但環境設備老舊，考量市有土地不足，若透過都市計畫變更、徵收土地，費用高又耗時，因此將以5億經費、原地拆除重建，期許明年全面完工，作為國際與職棒賽事用地。

「雞年機不可失！」他指出，熄燈的世博館將規畫兒童圖書館，為國際展演中心暨客家會館計畫一環，目前文化演藝廳僅1092席次，15億經費只要到位，今年就可動工，可望容納3000至5000人，而新竹漁人碼頭已陸續進行，預計2年內可完成，打造特色直銷中心，改善城市樣貌。

(中時)