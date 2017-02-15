小嫻淚訴不孕真相「無子宮」發生率五千分之一

小嫻不孕真相，竟是因為天生「無子宮」。醫生表示，像小嫻這類生殖系統嚴重發育不全，或是完全沒有發育的狀況，事實上並不罕見。(圖/本報系資料照片 羅永銘攝)

年屆36歲的藝人小嫻與前球星何守正結婚4年多，肚皮卻無消無息，日前接受媒體訪談時，首度公開至今仍無法懷孕的原因，是因為身體先天結構上「沒有子宮」，導致終身無法懷孕，但因為喜歡小孩仍不放棄生子，目前正積極飛美國尋找代理孕母。

像小嫻這類生殖系統嚴重發育不全，或是完全沒有發育的狀況，簡稱MRKH氏症候群，醫學名稱為「先天性無子宮無陰道症候群」，主要因為是生殖器官苗勒管在發育的過程中產生變異。

MRKH症候群在臨床上不是很罕見的疾病，發生機率約是5千分之一。「造成這個疾病的原因目前不明，可能是先天基因缺陷，或是懷孕時孕婦暴露在某些有害物質下導致，」耕莘醫院婦產科主治醫師葉海健表示。

臺北醫學大學附設醫院婦產科主治醫師金宏諺指出，罹患這類疾病的女性，通常會缺少子宮和上段陰道，不過仍然有正常的卵巢會周期性排卵、分泌賀爾蒙，因此仍有正常的乳房及外陰部等第二性徵。

一般來說，這類女性通常要等到過了青春期月經來沒來潮、經血積在骨盆無法排出，造成疼痛不堪，或是在第一次性行為時發現不得其門而入，才會發現陰道發育不完全。

在治療上，無陰道的患者可接受陰道重建，若是陰道較短的患者則可以接受陰道擴張治療，建議在青少年晚期再進行手術。

若是想要懷孕生子，對於陰道和子宮都發育不良的患者，只能借由試管嬰兒的方式，將受精的胚胎放置另一個女性的子宮，也就是所謂的「代理孕母」，但台灣目前仍未開放。

不過，對於缺少陰道但有子宮的患者，手術重建陰道後，有機會可以成功懷孕。

提醒父母，先天性沒有陰道、子宮的女性，有時候會合併腎臟、骨骼發育異常，若發現女兒14、15歲月經沒有來，就要警覺提早就醫，並及早給予適當的心理輔導。

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(中時電子報)