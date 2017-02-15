衛武營花400萬搞公共藝術作品 評價兩極
衛武營藝術文化中心斥資400萬，設置公共藝術「希望之星」，然而評價兩極，有人說太像小學生作品，有人肯定彩色鋼管線條活潑；對此，籌備處主任盧本善強調，藝術很主觀，但建置過程搭配藝術家導覽、工作坊，已達鼓勵民眾參與目的。
衛武營從今年元旦起陸續開放戶外空間，三多路、國泰路口人行道煥然一新，但主要的公共藝術作品「希望之星」卻引發正反評價，藝術家說輕快游移造型呼應衛武營地景，但有部分民眾質疑「不知要表達什麼」、「幾條鋼管扭一扭而已」、「像小學生做的」、「400萬怎麼花的」？
中山工商美術老師江沛航看過後表示，後現代藝術已百花齊放、無奇不有，這件作品雖然線條、球體構成無法看出極簡主義的俐落、也不像抽象表現主義自由奔放，卻呈現如保羅‧克利的多樣幻想，因此雖非驚世之作，仍足為貼近普羅大眾的作品。
衛武營籌備處主任盧本善說，藝術造街總經費2000萬，其中「希望之星」由民眾票選，製作費400萬，藝術家許唐瑋、李億勳另規畫馬賽克鑲嵌工作坊、導覽等7場活動，共數百人參加，「不論最後呈現效果，過程中已達吸引民眾參與的目的」。
他表示，衛武營未來在公共藝術方面尚有景觀公園東西南側、北側及第六劇場藝術季等3案，其中東西南側案今年3月將現場安裝，北側則於8月初作業，第六藝術季在年底進行光雕演出，均同步規畫民眾參與活動，讓更多人親近藝術。
衛武營藝文中心新建工程於2010年動土，已進入最後階段，盧本善指出，今年元月核定第六次計畫修正，訂10月整體建築竣工，明年10月前完成驗收、移轉作業，也不排除提早試營運。
(中時)
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