高雄連兩年獲中央公彩考核滿分 獲1.2億補助

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高雄市運用公益彩券盈餘辦理實物銀行等服務，備受好評，連續兩年獲中央公彩考核滿分，除原本公益彩券盈餘分配外，並榮獲每年6000萬元、共1億2000萬元補助金，可挹助更多社會福利事項。

為了鼓勵各縣市政府妥善應用公益彩券盈餘，從2015年起，中央考核地方政府運用公益彩券盈餘情形，作為分配補助金的依據，金額從1000萬元起到6000萬元不等。

高市運用公益彩券盈餘辦理實物銀行、育兒資源車偏鄉服務、行動式老人文康休閒巡迴服務、視障生活照顧輔佐服務、設立多處公共托嬰及育兒資源中心、佈建身心障礙服務據點、推動社區願景培力中心等貼心服務，連續兩年獲中央考核滿分。

高市社會局為妥善運用公益彩券盈餘基金，日前邀集各方專家學者、社福團體代表及市府相關局處共21人，組成第4屆公益彩券盈餘基金管理會，將嚴格把關期待像往年交出好成績，讓公益彩券盈餘落實應用。

(中時)