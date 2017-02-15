幫亡夫完成工作 導遊妻遞旅費給蝶戀花

蝶戀花旅行社賞櫻團13日晚發生重大車禍，造成33死，二殯今天舉行治喪協調會，導遊蕭如進妻子在會後把丈夫收的旅客費用，交由蝶戀花旅行社負責人周繼弘簽收，也算是幫丈夫完成工作。

蕭妻難過地表示，這些錢從丈夫包包中找到，總共新台幣8510元，全部要還給旅行社，「該給的還是要給」，旅客報名賞櫻團時會先付訂金，餘款當天再繳納，蕭如進盡責地把款項收齊，放在包包內，她認領遺物時找到，今天全數交還給旅行社。

蕭妻泣訴，丈夫每天盡責工作，清晨5、6時出門，深夜11時多才回家，還常幫旅行社整理資料到凌晨1、2時，在旅行社工作4年，卻沒有勞健保，甚至丈夫走了，「都沒有人通知我，我先生沒了，我不要600萬這些錢，把我老公還我」。1060215

(中央社)