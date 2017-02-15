水社遊客中心欠薪 南投縣政府助勞資調解

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日月潭水社遊客中心外包民間業者經營，但業者積欠租金遭解約、積欠員工薪資，南投縣政府將協助員工，進行勞資爭議調解。

日月潭水社遊客中心先前委託晶喜育樂事業有限公司經營，因晶喜公司自民國105年5月起積欠縣府租金，經限期未改善，委託經營契約終止，縣府依契約規定，要求晶喜公司完成應辦理事項後點交返還。

南投縣政府建設處今天表示，有關晶喜公司積欠員工2個月薪水(105年10月、106年1月)，屬勞資雙方私權爭議，員工向縣府反映晶喜公司積欠薪資，縣府已告知法規及程序，並提供「勞資爭議調解申請書」，再由員工提供資料，以便協助向縣府社會及勞動處勞資關係科，申辦勞資爭議調解。

縣府建設處表示，經協調新委託經營的廠商續聘原有員工，6名員工之中，4人獲新廠商續聘用，後續將依規定要求晶喜公司處理積欠員工薪資問題，同時依勞資爭議處理法，提供必要協助。

建設處指出，將依原契約與相關法律規定，向晶喜公司求償縣府利益損害；社會及勞動處也指出，雇主若未按時給付全額薪水，經稽查屬實，將依勞基法對雇主處新台幣2萬元以上100萬元以下罰緩，建議被欠薪員工向社勞處申訴，進行勞資爭議調解。1060215

(中央社)