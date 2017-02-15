服務聽障 台文館推常設展手語APP
國立台灣文學館今天宣布推出「常設展手語導覽APP」，只要透過手機下載「台灣文學館」APP就可使用，讓聽障者更親近台灣文學。
台文館去年10月召開諮詢會議，確認規劃發展「常設展手語導覽APP」，ios與Android都可適用。
台文館表示，在「台灣文學館」APP中觀看手語導覽，只要點選左上方選單的「更換語言」，就可使用手語版本。
進入頁面後，分為「關於台灣文學館」、「舊建築新生命」、「常設展手語導覽」等3個單元，選取後進入文物介紹、創立歷程、參觀資訊、交通指南，建築師介紹、建築歷史沿革等35個導覽項目。若點選手語導覽系統右上方數字鍵，輸入展覽現場文物旁標示數字，也可看到所選物件的導覽說明。
即日起至3月31日，在台文館服務台出示手機已下載「台灣文學館」APP畫面，並寫下手語版中最喜歡的展覽介紹名稱，就能換取紀念品，數量有限，送完為止。1060215
(中央社)
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