稀有江豚擱淺海岸 死因待釐清

我要評比

一隻長約1公尺的稀有「江豚」，今天被海岸巡防署北部地區巡防局第二三岸巡大隊人員發現，擱淺於海岸旁，並已死亡多時。專家表示，江豚被列為瀕臨絕種野生動物，死因仍待釐清。

海岸巡防署北部地區巡防局第二三岸巡大隊表示，永安安檢所守望人員上午發現有黑色不明漂流物朝岸際移動，最後擱淺在新屋區永安漁港北堤側海面上，經查證為長約1米的死亡鯨豚1隻。

第二三岸巡大隊立即聯繫中華鯨豚協會，中華鯨豚協會人員抵達現場勘驗，發現鯨豚品種為「江豚」，已死亡多時，死亡原因仍待釐清。

第二三岸巡大隊指出，由於各地有關江豚的數據太少，不足以評估該物種的保護級別，在國際自然保護聯盟，與瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約，都把「江豚」列為附錄的動物，後續交由中華鯨豚協會人員帶回學術研究。1060215

(中央社)