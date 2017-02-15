防禽流感 高雄市啟動跨局處分工

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禽流感疫情有擴大趨勢，高市府今天召開第1次禽流感跨局處整備會議，將來配合中央跨部會及地方合作、邊境檢疫與疫情監測等，防堵疫情擴大。

高雄市前日接獲禽類屠宰場通報疑似待宰雞隻死亡，經市府動保處採樣要求全部凍存，再加強環境消毒，杜絕疫情蔓延到高雄。

市府秘書長林英斌主持禽流感跨局處整備會議指示，跨部會及地方合作、邊境檢疫與疫情監測、檢驗量能與防疫知能強化及民眾溝通及衛教4大防疫工作。

同時要強化入境旅客篩檢、辦理醫事及防疫人員專業訓練、辦理實兵及桌上模擬演練、掌握學校營養午餐食材來源、落實市場禁宰活禽管理及運用多元管道進行衛教宣導等防疫整備作為。

市府也要求農業局建立養禽場名冊，排定禽場清查及消毒行程，確實輔導並協助業者落實環境整備工作，以嚴防病毒入侵。

市府衛生局表示，民眾即使有接種流感疫苗，無論是台商或是計畫前往疫區的民眾都不可掉以輕心，落實洗手，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食以避免感染。1060215

(中央社)