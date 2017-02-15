日明載釣魚台是領土 駐日處提嚴重抗議

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日本文部科學省於14日公布學習指導要領修訂案，首度明載釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）是日本固有領土，駐日代表處對此已經向日方表達嚴重抗議，強調釣魚台是中華民國領土。

日本文部科學省於14日正式公布中小學「學習指導要領」修正案，並在社會科（包括歷史、地理及公民）中明記中華民國釣魚台列嶼及竹島（韓國名為「獨島」）為日本「固有領土」。

駐日代表處對此已向日方表達嚴重抗議，並再次重申釣魚台列嶼是中華民國固有領土，日方任何意圖損及中華民國主權的舉措均屬無效。

駐日代表處呼籲日方能基於「擱置爭議，共同開發」之精神，與中華民國共同維護東海和平與繁榮，避免目前極為友好的台日關係因相關議題受到影響。1060215

(中央社)