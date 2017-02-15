宜蘭大千戲院再見 3年後將成旅館
宜蘭頭城大千戲院在民國59年落成啟用後曾風光一時，但之後因電視普遍被迫關門，之後一度改為頭城鎮圖書館。由於建築物逐漸老舊，它即將被拆，預計3年後改建為旅館。
頭城舊圖書館早年是公共造產大千戲院，雖經整 再利用，但是結構還是相當老舊，自從10多年前有新圖書館之後，舊圖館一直閒置至今未能有效利用，每年還要支付新台幣約7萬元的維管及水電費用，不但對周邊環境衛生造成影響，也是鎮公所財政負擔。
為活化鎮有財產，頭城鎮公所曾提出舊圖書設定地上權招商計畫，經過多次溝通協調，獲得代表會審議通過，並經上級機關核備完成法定程序，於今年元月份辦理公開招標作業，之後由1家旅館管理顧問公司得標，今天在鎮公所舉行簽約儀式。
頭城鎮公所說，這件設定地上權招商案包含鎮有土地與小部分國有土地，總面積達1665.67平方公尺。依合約規定，得標的顧問公司將拆除現有舊圖館建物，並在3年內新建完成地下2層、地上6層全新優質的商務旅館。設定地上權合約期間為50年，總投資金額高達5.1億元。
鎮長曹乾舜表示，這項計畫執行之後不但可為市區打造新亮點、因應日益增多外來觀光客的住宿需求之外，同時創造鎮庫3400萬的權利金及相關租金收入，成為鎮庫的活水。1060215
(中央社)
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