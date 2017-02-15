牡丹國小翻轉偏鄉教育 教育部長參訪

雖然位於屏東恆春半島的山區，教育部長潘文忠今天仍率團上山，參訪牡丹國小這座聞名的「彩虹校園」，潘文忠參訪後表示，牡丹國小已成功翻轉偏鄉教育。

潘文忠由屏東縣政府教育處長王慧蘭陪同到牡丹國小，校園裡被稱為「牡丹10景」的「LOVE」藝術裝置、彩虹椅、彩虹台階、NBA籃球場、校門入口意象等所呈現的山中校園美麗景緻，讓潘文忠讚譽有加。

潘文忠和學生一起手作包子、麵包和披薩，也觀賞學生音樂表演，校長楊瑞麟報告說明，當地人口外流嚴重，4年前牡丹國小部、幼兒園分別只有49人、15人，今年已回升到68人和22人，從面臨裁併校的危機中逆勢成長，學生學習成績評量測驗也大幅躍進。

楊瑞麟表示，除了彩繪、裝置校園，讓「彩虹校園」打出知名度外，也針對原住民學生的音樂天分，讓學生學習陶笛、鋼琴等才藝，讓「班班有鋼琴」、「人人會樂器」，積極努力發展原鄉學生音樂優勢能力，彌補學生學業弱勢能力。

潘文忠說，牡丹國小已成功翻轉偏鄉教育，是個充滿愛的教育場域，因為心中有愛，校長將自己最愛的音樂帶進學校，希望將孩子的音樂天分帶起來，他勉勵老師們一起努力拉拔弱勢學生，孩子會因老師的付出而有不一樣的未來。

他說，這次南下了解偏鄉學校的需求，為偏鄉教育尋找更多的多元學習契機，以人文關懷來成就每個孩子是教育部的目標，希望透過穩健擴大方式推動偏鄉教育創新發展，讓偏鄉展現獨特的教育能量。1060215

(中央社)